NE Revolution-FC Cincinnati: totalmente empatados na tabela

CÓD 136 NE Revolution 1.55 Empate 4.05 FC Cincinnati 4.6

Duelo de equipas da Conferência Este da Major League Soccer que entram nesta 18.ª semana de encontros com os mesmos 24 pontos e empatadas até no número de golos (27) e que apenas se 'desempatam' pelo facto de Cincinnati ter sete vitórias, contra as seis de New England.Em melhor momento estão os da casa, que levam nove jogos seguidos sem perder na MLS e que, contando todas as provas, vão já em cinco encontros seguidos sem perder. Em oito dos últimos dez jogos dos Revs houve golos de ambas as equipas.Quanto a FC Cincinnati, leva três jogos seguidos sem perder e em seis dos últimos sete encontros ambas as equipas marcaram pelo menos um golo. Em cinco desses sete, refira-se, o total final foi de 3 ou superior. Por outro lado, em oito dos últimos dez o FC Cincinnati foi a primeira equipa a marcar.Quanto ao confronto direto, NE Revolution leva cinco vitórias seguidas diante de FC Cincinnati, as últimas duas este ano, por 5-1 e 3-2. Em quatro dos últimos cinco encontros, refira-se, ambas as equipas marcaram e o Revolution foi mesmo a primeira equipa a marcar.