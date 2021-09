NE Revolution-NY City FC: líder incontestado tem visita perigosa

Encontro entre duas equipas de topo da Conferência Este da Major League Soccer, com o líder incontestado NE Revolution a receber na madrugada de sábado, pela meia noite, a visita do NY City FC, o quarto colocado, que entra nesta partida com 34 pontos, menos 18 do que o adversário desta ronda.



Com 52 pontos, New England é o claro dominador desta época na MLS (com 16 vitórias, 4 empates e 4 derrotas) e tentará ampliar esse estado de graça, isto numa partida na qual tem como baixa Arnór Ingvi Traustason.



Quanto aos nova iorquinos, são quartos e estão bem colocados na corrida pelo playoff, totalizando até ao momento 10 vitórias, 4 empates e 7 derrotas. Neste jogo não terá a contribuição de Héber, Maximiliano Moralez e Jesús Medina.



Olhando ao confronto direto, note-se que New England sofreu sempre golos nos últimos três duelos diante de NY, ainda que nesses três duelos tenha conseguido vencer um e apenas tenha perdido no outro. Note-se que dois desses duelos foram nos últimos meses, com triunfo dos Revs por 3-2 em Nova Iorque em junho e triunfo do NY City em agosto, por 2-0, também em casa.