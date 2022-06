NE Revolution-Orlando City: jogo que promete golos

Num jogo entre equipas da Conferência Este da Major League Soccer, NE Revolution e Orlando City encontram-se na madrugada de quinta-feira no Gillette Stadium em Foxborough, numa partida que colocará frente a frente o 8.º e o 5.º colocados, respetivamente.



Com 21 pontos, os de Orlando entram em campo vindos de uma derrota perante o FC Dallas, naquele que foi o primeiro desaire em quatro jogos. Em sete dos últimos nove jogos dos de Orlando viram-se 3 ou mais golos, sendo que em cinco dos últimos sete ambas as equipas marcaram.



Quanto ao NE Revolution, tem 19 pontos e nos últimos seis jogos do campeonato não perdeu nenhum - tem três vitórias e três empates nesse período. Em cinco dos últimos sete houve 3 ou mais golos, ao passo que em seis desses sete jogos ambas as equipas marcaram.



Quanto ao confronto direto, os Revolution não perdem há cinco jogos e em quatro deles foram a primeira equipa a marcar e aquela que ao intervalo estava na frente. Nos últimos cinco ambas as equipas marcaram e o total final foi superior a 3 golos.

Por Record