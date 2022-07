Necaxa-CF Pachuca: 8.º contra 5.º no México

CÓD 248 Necaxa 2.6 Empate 3 CF Pachuca 2.4

Ainda sem perder neste torneio Apertura mexicano, o CF Pachuca visita na madrugada desta quinta-feira o reduto do Necaxa, num duelo da 5.ª jornada que colocará frente a frente o 8.º ao 5.º colocado.Em melhor posição na tabela, o CF Pachuca tem 2 vitórias e 2 empates, com 5 golos marcados e 2 sofridos. Já o Necaxa está em 8.º com 6 pontos, mercê de 2 vitórias e 2 derrotas, com 4 golos marcados e 5 sofridos.Em termos de confronto direto, o CF Pachuca leva três jogos sem perder e sempre a marcar ao Necaxa. Em seis dos últimos oito jogos foi também a primeira equipa a marcar. Já em cinco dos últimos sete o marcador final teve 3 ou mais golos. O duelo de fevereiro foi um dos que teve esse registo, com a vitória por 3-1 do Pachuca neste mesmo Estadio Victoria, em Aguascalientes.