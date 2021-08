Necaxa-Cruz Azul: sem qualquer vitória até ao momento no campeonato

Necaxa e Cruz Azul defrontam-se, na madrugada deste sábado, pelas 03 horas (horário de Portugal Continental), em jogo a contar para a terceira jornada do campeonato mexicano de futebol, num encontro que colocará frente a frente duas equipas que ainda não venceram desde o arranque da prova.

À entrada para esta ronda, o Necaxa posiciona-se no 17.º e penúltimo lugar, sem qualquer ponto, fruto de duas derrotas nos dois primeiros jogos disputados, enquanto que o Cruz Azul encontra-se no 13.º posto - fora da zona de playoff -, com um ponto somado, após um empate e um desaire.

Nos últimos cinco jogos disputados, entre todas as competições em que as duas equipas se encontram atualmente inseridas, de notar que o Necaxa registou um empate (Queretaro) e quatro derrotas (Club Tijuana, Atlas, Santos Laguna e Club America), ao passo que o Cruz Azul somou dois triunfos (Pachuca e Club Leon), dois empates (Santos Laguna - por duas vezes) e um desaire (Mazatlan FC).

Relativamente ao confronto direto recente, destaque para a superioridade do Cruz Azul, equipa que venceu quatro dos últimos cinco duelos até ao momento disputados entre as duas formações, com o Necaxa a não conseguir melhor do que um empate durante esse mesmo período.