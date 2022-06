Necaxa-Toluca: arranca o Apertura mexicano

CÓD 169 Necaxa 2 Empate 3.1 Toluca 3.15

Aí está o arranque do Torneio Apertura mexicano, com um embate entre Necaxa e Toluca a marcar o abrir de hostilidades para estas duas formações neste torneio.A atuar em casa, o Necaxa chega a este jogo depois de ter sido nono no Clausura e ter caído no playoff diante do Cruz Azul, ao passo que o Toluca acabou por ficar de fora do 'post season', ao ficar somente na 15.ª posição.Ambas as equipas disputaram um jogo de preparação entre o final do Clausura e o arranque do Apertura, tendo o Toluca alcançado um triunfo que pode dar alguma motivação, já que bateu o Bayer Leverkusen por 1-0. Ainda assim, de notar que esse encontro surgiu numa fase final de temporada para os alemães.Em termos de confronto direto, o Toluca leva três jogos sem perder diante do Necaxa e oito consecutivos a marcar pelo menos um golo. Falando em golos, apenas dois dos últimos sete jogos tiveram 3 ou mais no total final.