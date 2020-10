Necaxa-Toluca: de olho no playoff

Colocados na zona intermédia da tabela, com 18 e 20 pontos, Necaxa e Toluca encontram-se na madrugada de sábado no Estadio Victoria, em Aguascalientes, num encontro da 16.ª jornada do Torneio Apertura que assume cariz decisivo na corrida pelo playoff.



Com mais dois jogos pela frente, o Toluca está praticamente apurado para a ronda seguinte, mas sabe que pode melhorar a sua posição tendo em vista as fases decisivas, ao passo que o Necaxa, também em boa posição tentará confirmar o apuramento neste duelo.



E a verdade é que o registo recente dá algum ânimo, já que leva três jogos seguidos a vencer e quatro sem perder. Por outro lado, em seis dos últimos sete encontros foi mesmo a primeira equipa a marcar, sendo que na última mão cheia de encontros viram-se sempre menos do que 3 tentos.



Quanto ao Toluca, vai numa fase de altos e baixos, com três vitórias na última dezena de partidas, ainda que tenha triunfado em dois dos três jogos mais recentes.



Por fim, um olhar ao confronto direto, que também dá moral ao Necaxa, que não perdeu nenhum dos últimos três encontros diante deste Toluca, o último dos quais em janeiro deste ano, com uma vitória por 3-2. nesse jogo, note-se, registaram-se golos de ambas as equipas, tal como sucedera nos três anteriores.