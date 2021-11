Neftekhimik Nizhnekamsk-Admiral Vladivostok: duelo da Liga russa de hóquei no gelo

Neftekhimik Nizhnekamsk e Admiral Vladivostok defrontam-se, esta sexta-feira, pelas 14 horas (horário de Portugal Continental), em jogo a contar para o campeonato russo de hóquei no gelo, num encontro que colocará frente a frente duas equipas que estão atualmente posicionadas na segunda metade da tabela classificativa.

À entrada para esta ronda, o Neftekhimik Nizhnekamsk posiciona-se no sétimo lugar, com 23 pontos, fruto de 10 vitórias (três obtidas no prolongamento) e 15 derrotas (três no período extra), enquanto que o Admiral Vladivostok encontra-se no 12.º e último posto, com 15 pontos, após somar cinco triunfos e 20 desaires (cinco para lá do período regulamentar) até ao momento na prova.

Nos últimos cinco jogos disputados, entre todas as competições em que as duas equipas se encontram atualmente inseridas, de notar que o Neftekhimik Nizhnekamsk registou três vitórias (Kunlun, Lokomotiv Yaroslavl e Avangard Omsk) e duas derrotas (Nizhny Novgorod e Kunlun), ao passo que o Admiral Vladivostok somou cinco desaires consecutivos (CSKA Moscovo, Dínamo Minsk, Barys Nur-Sultan e Tractor Chelyabinsk).

Relativamente ao confronto direto recente, destaque para a superioridade do Neftekhimik Nizhnekamsk, equipa que venceu quatro dos últimos cinco duelos até ao momento disputados entre as duas formações, com o Admiral Vladivostok a levar a melhor no outro embate realizado nesse mesmo período.