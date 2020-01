Neftekhimik Nizhnekamsk-Ak Bars Kazan: duelo de opostos no Este da KHL

Num dia no qual por Portugal o desporto pára, Neftekhimik Nizhnekamsk e Ak Bars Kazan encontram-se esta terça-feira à tarde num duelo que colocará frente a frente o décimo e o primeiro colocados da Conferência Este da KHL, respetivamente.



Mais bem colocada, com 58 pontos, a equipa forasteira procurará neste duelo o regresso aos triunfos depois da derrota diante do Sibir Novosibirsk, ao passo que os da casa, com menos 18 pontos, buscam voltar a vencer depois de quatro partidas sem conhecer o sabor do triunfo.



De notar que este será o quarto jogo oficial entre estas duas equipas, tendo o Ak Bars vantagem de ter vencido dois dos duelos - curiosamente perdeu o mais recente, por 4-2.

CÓD 202 N. Nizhnekamsk 3.45 Empate 3.85 Ak Bars Kazan 1.78