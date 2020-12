Neftekhimik Nizhnekamsk-Traktor Chelyabinsk: com a promessa de golos

A poucas horas da noite de Natal, a tarde na Rússia é de ação no gelo, com um vários embates da KHL. Um deles envolve o Neftekhimik Nizhnekamsk e o Traktor Chelyabinsk, duas equipas que chegam a este jogo colocados em zonas distintas da tabela da Conferência Este.



Os da casa, com apenas 20 pontos e sem vencer há seis jogos, são últimos, ao passo que os visitantes, quartos com 46 pontos, chegam a este jogo numa sequência de altos e baixos, com vitórias alternadas com derrotas - a última vez que conseguiu dois triunfos seguidos foi em meados de novembro, quando alcançou cinco triunfos consecutivos.



Ainda assim, é claro o seu favoritismo, isto num jogo que também promete golos. É que se viram pelo menos seis golos em cinco dos últimos seis duelos entre estas duas equipas, sendo que no caso individual de cada um realça-se que o Neftekhimik Nizhnekamsk apenas num dos últimos dez jogos não teve esse registo, ao passo que no caso de Traktor Chelyabinsk esse dado viu-se em quatro dos últimos cinco.



A finalizar, olhando novamente ao confronto direto, a última meia dúzia de duelos mostra quatro vitórias do Traktor Chelyabinsk e duas do Neftekhimik Nizhnekamsk. Esta temporada, em dois jogos oficiais, houve um triunfo para cada lado, em jogos nos quais se viram oito e nove golos no marcador.

CÓD 355 N. Nizhnekamsk 3.28 Empate 3.99 Traktor Chely. 1.8