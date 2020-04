Neman Grodno-Belshina Bobruisk: último colocado tenta primeiro ponto

Sem parar nem mesmo perante a ameaça do coronavírus, a Liga bielorrussa arranca esta sexta-feira para a disputa da quarta jornada, com o embate entre Neman Grodno e Belshina Bobruisk a ser um dos jogos cabeça de cartaz.



Oitavo colocado, com 4 pontos, o Neman Grodno entra em campo claramente em melhor posição, até porque do lado oposto estará a única equipa que ainda nem pontuou no campeonato. Com três derrotas, um golo marcado e cinco sofridos, o Belshina Bobruisk é a equipa a assinar um pior arranque e isso poderá ser determinante neste embate.



De notar que estas duas formações não se encontram desdee 2018, época na qual se encontraram na Taça com uma vitória do Belshina Bobruisk por 3-1. Quanto a jogos de campeonato, o mais recente foi em 2016, aí com triunfo do Neman Grodno por 1-0.

CÓD 119 Neman Grodno 1.68 Empate 3.04 Belshina Bobruisk 3.94