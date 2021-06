Neman Grodno-Dínamo Minsk: visitantes olham para a Europa

Encontro da 14.ª jornada do campeonato bielorrusso, com um embate entre o 14.º colocado e o 5.º, respetivamente. Com 8 pontos, o Neman Grodno está na zona de descida e desespera por triunfos, ao passo que o Dínamo Minsk, com 23, está na luta pela Europa, a apenas 4 do terceiro Gomel.



Com apenas uma vitória no campeonato, o Neman Grodno tem até ao momento 10 golos marcados e 20 sofridos, algo que demonstra a sua permeabilidade defensiva, que se nota desde logo no facto de ter sofrido nos últimos seis jogos e de em cinco deles ter sido a primeira equipa a encaixar.



Quanto ao Dínamo Minsk, venceu sete dos 13 jogos que disputou no campeonato, com um registo positivo de 21 golos marcados e somente 9 sofridos, que tornam esta equipa na segunda melhor defesa, apenas atrás do intratável líder Shakhter, que ainda não perdeu qualquer jogo.



Olhando ao confronto direto, note-se que nenhum dos últimos nove embates teve mais do que 3 golos, sendo que nesses mesmos nove jogos se registaram seis vitórias do Dinamo, duas do Neman e um empate (num jogo particular).

CÓD 135 Neman Grodno 4.31 Empate 3.17 Dínamo Minsk 1.59