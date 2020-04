Neman Grodno-Energetik-BGU: regresso às vitórias na mira

Segunda partida da 6.ª jornada da Liga da Bielorrússia, com o quarto colocado Energetik-BGU a visitar o reduto do antepenúltimo Neman Grodno, num embate no qual o conjunto forasteiro procurará colocar um ponto final na sua recente série negativa, com duas derrotas consecutivas - isto depois de ter aberto o campeonato só com triunfos.



Do outro lado estará uma formação com 5 pontos, fruto de uma vitória e dois empates e ainda sem derrotas caseiras no jogos já disputados até ao momento no campeonato.



No que a estatísticas diz respeito, tudo aponta para que este encontro tenha menos do que 3 golos, já que essa foi a tendência dos últimos seis encontros oficiais do Neman Grodno, mas também em quatro dos últimos cinco do Energetik-BGU. Falando em golos, e apesar desse registo baixo, a verdade é que o Energetik-BGU marcou o primeiro golo em seis dos últimos oito encontros disputados.



Por fim, olhando o confronto direto, de notar que até ao momento se registaram dois duelos entre estas duas equipas, ambos na temporada passada, com um empate a um golo e uma vitória do Neman Grodno por 4-2. Como será o terceiro duelo?

