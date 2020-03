Neman Grodno-FC Vitebsk: fecho de jornada na Bielorrússia

Até ver sem sentir os impactos do coronavírus, a segunda jornada do campeonato bielorrusso chega ao final este domingo, com o Neman Grodno a receber a visita do FC Vitebsk, numa partida na qual estarão frente a frente duas formações com arranques distintos na prova.



Os da casa jogam perante os seus adeptos depois de um arranque com derrota fora de portas diante do Isloch, ao passo que os forasteiros, por seu turno, partirão em busca do segundo triunfo do ano, isto depois de terem batido o Gorodeya, em casa, por 1-0.



Equipas com muita história no principal escalão, estes dois conjuntos vão disputar o seu 41.º duelo de sempre, havendo por agora vantagem do Neman Grodno, com 16 vitórias e 10 derrotas. No jogo mais recente, disputado na pré-temporada, houve um empate a zero, tal como na época passada. Como será desta vez?

CÓD 110 Neman Grodno 2.24 Empate 2.77 FC Vitebsk 2.71