Neman Grodno-Torpedo Zhodino: segundo visita casa do penúltimo

Segundo colocado na tabela da Liga bielorrussa, apenas atrás do 'inevitável' BATE Borisov, o Torpedo Zhodino procura esta quinta-feira manter a sua boa fase na prova, quando pelas 17 horas (horário de Lisboa) receber a visita do Neman Grodno, uma equipa que curiosamente 'mora' no polo oposto da tabela - é penúltimo, com apenas 8 pontos em 9 duelos.



Com mais 8 pontos, o Torpedo chega a este jogo vindo de seis jogos consecutivos sem perder, numa sequência na qual tem mostrado uma boa eficácia defensiva, mas também onde evidenciou algum problema para se 'alargar' nos golos. É que, olhando para os mais recentes dez duelos, apenas dois tiveram três ou mais golos, sendo que curiosamente esses mesmos dois jogos registaram-se já neste mês: vitórias por 3-1 e 5-2.



Quanto ao Neman Grodno, vem de duas derrotas consecutivas, sendo que a atuar em casa tem um registo até interessante de duas vitórias, um empate e apenas um desaire.



Quanto a confrontos diretos, de notar que o Torpedo não perdeu nenhum dos últimos cinco duelos ante este mesmo Neman Grodno, havendo também a particularidade de o registo de golos ser modesto nestes duelos, já que apenas dois dos últimos dez não tiveram menos de dois golos.