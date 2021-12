New England Patriots-Buffalo Bills: reencontro duas semanas depois

• Foto: Reuters

Encontro entre duas equipas da AFC, com um embate entre o segundo colocado New England Patriots e o quinto Buffalo Bills.



Com 9 vitórias e 5 derrotas, os New England Patriots chegam a esta partida com o moral em baixo pela derrota que sofreram em Indianapolis, que travou uma sequência de sete jogos seguidos a ganhar. Já os Buffalo Bills têm 8 vitórias e 6 derrotas, sendo que cinco desses seis desaires foram nos últimos nove encontros.



Em relação ao confronto direto, note-se que uma das vitórias dos Patriots naquela recente sequência foi precisamente diante destes Buffalo Bills, num triunfo por 14-10 há duas semanas. Irá haver vingança?

Por Record