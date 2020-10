New England Patriots-San Francisco 49ers: reencontro quatro anos depois

Sem se enfrentarem desde 2016, New England Patriots e San Francisco 49ers encontram-se na noite de domingo no Gillette Stadium, num embate da sétima semana de jogos da NFL que colocará frente a frente o 11.º da AFC e o 9.º da NFC.



Com cinco jogos nas pernas, os Patriots entram em campo vindos de duas derrotas consecutivas, ao passo que os 49ers, com mais um jogo disputado, ganharam no último fim de semana e têm um registo 'misto', com três vitórias e três derrotas. Note-se que duas dessas vitórias foram conseguidas fora de casa, pelo que esse será certamente um sinal de alerta para os de New England, uma equipa que curiosamente conseguiu todas as suas vitórias em casa.



No que ao confronto direto diz respeito, com a ressalva de não se enfrentarem desde 2016, há vantagem dos Patriots, com três vitórias em quatro jogos. Como será desta vez, num reencontro quase quatro anos depois?

CÓD 576 NE Patriots 1.71 Empate 11.99 San F. 49ers 1.99