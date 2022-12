New Jersey Devils-Dallas Stars: forasteiros com vantagem no frente a frente

New Jersey Devils e Dallas Stars defrontam-se na madrugada de terça para quarta-feira, a partir da meia-noite (horário de Portugal Continental), em jogo a contar para o campeonato norte-americano de hóquei no gelo (NHL), num encontro que colocará frente a frente duas equipas que atuam em conferências distintas.

À entrada para esta ronda, os New Jersey Devils posicionam-se no segundo lugar da conferência Este, com 43 pontos, fruto de 21 vitórias (três delas obtidas no prolongamento) e seis derrotas (uma sofrida no prolongamento) e um total de 100 golos marcados e 63 sofridos, enquanto que os Dallas Stars se encontram no terceiro posto da conferência Oeste, com 37 pontos, após somarem 16 triunfos (dois para lá do período regulamentar) e 12 desaires (cinco já no prolongamento) e um total de 105 golos marcados e 81 sofridos.

Nos últimos cinco jogos disputados, entre todas as competições em que as duas equipas se encontram atualmente inseridas, de notar que os New Jersey Devils registaram três vitórias (New York Rangers, Philadelphia Flyers e Chicago Blackhawks) e duas derrotas (Nashville Predators e New York Islanders), ao passo que os Dallas Stars somaram três triunfos (Anaheim Ducks, Ottawa Senators e Detroit Red Wings) e dois desaires (Minnesota Wild e Toronto Maple Leafs).

Relativamente ao confronto direto recente, destaque para a superioridade dos Dallas Stars, equipa que venceu quatro dos últimos cinco duelos até ao momento disputados entre as duas formações, com os New Jersey Devils a levarem a melhor no outro embate realizado durante esse mesmo período.