New Orleans Saints-LA Chargers: visitantes somam três derrotas consecutivas

New Orleans Saints e Los Angeles Chargers defrontam-se, esta terça-feira, em jogo a contar para a 5.ª jornada do campeonato norte-americano de futebol americano (NFL), num encontro que colocará frente a frente duas formações com arranques algo atribulados na prova.

À entrada para esta ronda, os New Orleans Saints posicionam-se no 8.º lugar da 'National Football', fruto de duas vitórias e duas derrotas, enquanto que os Los Angeles Chargers encontram-se na 12.ª posição da 'American Football', após somar um triunfo e três derrotas até ao momento no campeonato.

Nos últimos cinco jogos disputados, os New Orleans Saints registaram duas vitórias (Tampa Bay Buccaneers e Detroit Lions) e três derrotas (Minnesota Vikings, Las Vegas Raiders e Green Bay Packers), ao passo que os Los Angeles Chargers somaram um triunfo (Cincinnati Bengals) e quatro derrotas (Kansas City Chiefs - por duas ocasiões -, Carolina Panthers e Tampa Bay Buccaneers).

Relativamente ao confronto direto recente, destaque para a supremacia total dos New Orleans Saints, conjunto que venceu todos os últimos cinco duelos disputados entre as duas equipas.