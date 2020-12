New Orleans Saints-Minnesota Vikings: duelo da NFL em dia de Natal

A noite é de Natal e os fãs da NFL terão como prenda um duelo entre New Orleans Saints e Minnesota Vikings para lhes animarem as últimas horas de dia. Será um jogo que promete emoções fortes e que, mantendo-se a tradição, será discutido até final.



Em segundo lugar na NFC, os New Orleans Saints entram em campo numa boa posição, mas vindos de duas derrotas consecutivas, ao passo que os Minnesota Vikings, também com dois desaires consecutivos, aparecem seis posições abaixo, no oitavo lugar.



Olhando ao confronto direto, Minnesota venceu três dos últimos quatro jogos, o último deles em janeiro deste ano, com triunfo em casa dos Saints por 26-20. Irá haver vingança ou repetição da cena?