New York City-Colorado Rapids: temporadas completamente distintas até ao momento

New York City e Colorado Rapids defrontam-se, na noite deste domingo, a partir das 22 horas (horário de Portugal Continental), em jogo a contar para o campeonato norte-americano de futebol (Major League Soccer), num encontro que colocará frente a frente duas equipas que competem em Conferências diferentes.

À entrada para esta ronda, os New York City posicionam-se na liderança isolada da Conferência Este, com 26 pontos, fruto de oito vitórias, dois empates e três derrotas, enquanto que os Colorado Rapids se encontram no 10.º posto da Conferência Oeste, com 18 pontos, após somar cinco triunfos, três empates e seis desaires até ao momento no campeonato.

Nos últimos cinco jogos disputados, entre todas as competições em que as duas equipas se encontram atualmente inseridas, de notar que os New York City registaram cinco vitórias consecutivas (Columbus Crew, DC United, Chicago Fire, New England Revolution e Minnesota United), ao passo que os Colorado Rapids somaram dois triunfos (Los Angeles FC e Seattle Sounders) e três desaires (Minnesota United, Sporting Kansas City e Nashville SC).

Relativamente ao confronto direto recente, destaque para a superioridade dos New York City, equipa que venceu três dos últimos cinco duelos até ao momento disputados entre as duas formações, com os Colorado Rapids a levarem a melhor em apenas um dos outros dois embates realizados durante esse mesmo período de tempo.