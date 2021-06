New York City FC-New England Revolution: visitantes em bom momento

Duelo da Conferência Este da MLS, com os New York City FC a receberem a visita dos New England Revolution, num duelo que colocará frente a frente o quarto e o primeiro colocado, respetivamente.



Com 17 pontos, New England entra em campo com cinco vitórias, dois empates e uma derrota até ao momento, ao passo que os da casa têm 11 pontos, fruto de três vitórias, dois empates e duas derrotas. Os Revs chegam a este jogo vindos de quatro jogos sem perder, com três vitórias nos últimos jogos. Quanto a NY, sofreu golos nos últimos quatro jogos, sendo que esta temporada marcou em todos os sete encontros que disputou.



Em relação ao confronto direto, os Revs foram a primeira equipa a marcar em sete dos últimos nove duelos, sendo que na época passada ocorreram precisamente as duas exceções: um empate sem golos e uma derrota por 2-0. No outro duelo, o mais recente, venceram por 2-1.

CÓD 159 NY City FC 1.95 Empate 3.3 NE Revolution 3.13