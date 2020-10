New York Giants-Philadelphia Eagles: duelo de rivais aquece noite na NFL

Privados de várias figuras de realce, New York Giants e Philadelphia Eagles encontram-se na noite de quinta-feira na partida de abertura da sétima jornada de jogos da NFL, num embate da Conferência NFC que colocará frente a frente duas equipas que partilham entre si uma rivalidade que promete fazer faísca.



Adversários em 176 outras ocasiões, Eagles e Giants estão praticamente empatados nesse registo de confronto direto - há 88 vitórias dos Eagles contra 86 dos Giants -, sendo que o passado recente acabou por ditar uma ultrapassagem nesse particular, já que os de Filadélfia venceram os últimos sete confrontos entre ambas as equipas.



Ainda assim, a verdade é que a temporada tem corrido mal a ambas as equipas e o facto de os Giants terem somado a sua primeira vitória no fim de semana, ao ganharem perante Washington poderá dar-lhes alguma vantagem moral, já que os Eagles perderam os últimos dois duelos.

CÓD 370 Phil. Eagles 1.44 Empate 12.07 New York Giants 2.55