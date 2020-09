New York Giants-Pittsburgh Steelers: equipas arrancam oficialmente a temporada

New York Giants e Pittsburgh Steelers defrontam-se, na madrugada desta terça-feira, em jogo a contar para o arranque oficial do campeonato de futebol americano (NHL), num encontro que irá disputar-se no MetLife Stadium, em East Rutherford.

Nos últimos cinco jogos disputados, os New York Giants registaram duas vitórias (Miami Dolphins e Washington Football Team) e três derrotas (Green Bay Packers e Philadelphia Eagles - por duas vezes). Já os Pittsburgh Steelers somaram o mesmo registo: 2V (Cleveland Browns e Arizona Cardinals) e 3D (Buffalo Bills, New York Jets e Baltimore Ravens=).

Relativamente ao confronto direto recente, destaque para a ligeira superioridade dos Pittsburgh Steelers, equipa que venceu três dos últimos cinco jogos entre as duas equipas. Os New York Giants venceram os restantes dois encontros.