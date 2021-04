New York Islanders-New York Rangers: duelo da NHL

New York Islanders e New York Rangers defrontam-se, na madrugada desta quarta-feira (00h00, horário de Portugal Continental), em jogo a contar para o campeonato norte-americano de hóquei no gelo.

À entrada para esta ronda, os New York Islanders posicionam-se no 2.º lugar da Divisão Este, com 60 pontos, fruto de 28 vitórias (oito em Overtime) e 17 derrotas (quatro em OT), enquanto que os New York Rangers encontram-se no 5.º posto, com 52 pontos, após somarem 23 triunfos (três em OT) e 22 desaires (seis em OT) até ao momento na competição.

Nos últimos cinco jogos disputados, de notar que os New York Islanders registaram duas vitórias (New York Rangers e Philadelphia Flyers) e três derrotas (New York Rangers e Boston Bruins - por duas vezes), ao passo que os New York Rangers somaram quatro triunfos (todas diante dos New Jersey Devils) e um desaire (New York Islanders).

Relativamente ao confronto direto recente, destaque para a ligeira superioridade dos New York Islanders, formação que venceu três dos últimos cinco duelos até ao momento disputados entre as duas equipas, com os New York Rangers a levarem a melhor nos restantes embates.