New York Jets-Jacksonville Jaguars: ainda com o playoff na mira

CÓD 324 New York Jets 1,83 Empate 11 Jacks. Jaguars 1,88

Na abertura da 15.ª jornada da fase regular da NFL, New York Jets e Jacksonville Jaguars encontram-se na madrugada de sexta-feira na cidade que nunca dorme, numa partida entre duas equipas que entram em campo separadas por uma vitória e ainda com chances de se chegarem ao playoff.Nesse sentido, os Jets são a equipa em melhor posição, mas ambas têm a possibilidade de ainda lutar por uma posição na fase final do campeonato. Ainda assim, a verdade é que os Jets também estão numa fase bem menos positiva, já que perderam os últimos três jogos e nos últimos sete apenas ganharam duas vezes.Quanto aos Jacksonville Jaguars, estão numa fase bem distinta, já que venceram quatro dos últimos seis encontros, algo que lhes permitiu deixar a zona baixa da tabela e ascender até uma posição com chances de apuramento para o playoff.