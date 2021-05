New York Knicks-Atlanta Hawks: anfitriões em vantagem no frente a frente

New York Knicks e Atlanta Hawks defrontam-se, na madrugada desta segunda-feira (00h00, horário de Portugal Continental), em jogo a contar para a primeira mão dos oitavos-de-final do playoff do campeonato norte-americano de basquetebol (NBA).

Nos últimos cinco jogos disputados, de notar que os New York Knicks registaram quatro vitórias (Los Angeles Clippers, San Antonio Spurs, Charlotte Hornets e Boston Celtics) e uma derota (Los Angeles Lakers), enquanto que os Atlanta Hawks somaram quatro triunfos (Washington Wizards - por duas vezes -, Orlando Magic e Houston Rockets) e um desaire (Atlanta Hawks).

Relativamente ao confronto direto recente, destaque para a superioridade dos New York Knicks, equipa que venceu quatro dos últimos cinco duelos até ao momento disputados entre as duas formações, com os Atlanta Hawks a vencerem apenas um embate.