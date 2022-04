New York Rangers-Carolina Hurricanes: formações separadas por 2 pontos na Conf. Este

New York Rangers e Carolina Hurricanes defrontam-se, na madrugada desta quarta-feira, a partir da meia-noite (horário de Portugal Continental), em jogo a contar para o campeonato norte-americano de hóquei no gelo (NHL), num encontro que colocará frente a frente duas equipas que estão atualmente separadas por apenas dois pontos na tabela classificativa.

À entrada para esta ronda, os New York Rangers posicionam-se no quarto lugar da Conferência Este, com 100 pontos, fruto de 47 vitórias (oito conquistadas após o tempo regulamentar) e 26 derrotas (seis sofridas no prolongamento), enquanto que os Carolina Hurricanes se encontram no segundo posto, com 102 pontos, após somarem 47 triunfos (seis obtidos no prolongamento) e 26 desaires (oito conquistados após o tempo regulamentar).

Nos últimos cinco jogos disputados, entre todas as competições em que as duas equipas se encontram atualmente inseridas, de notar que os New York Rangers registou três vitórias (New Jersey Devils, Pittsburgh Penguins e Ottawa Senators) e duas derrotas (New York Islanders e Philadelphia Flyers).

Relativamente ao confronto direto recente, destaque para a superioridade dos Carolina Hurricanes, equipa que venceu quatro dos últimos cinco duelos até ao momento disputados entre as duas formações, com os New York Rangers a levarem a melhor no outro embate realizado durante esse mesmo período.