New York Rangers-Carolina Hurricanes: jogo 4 dos quartos de final dos playoffs da NHL

New York Rangers e Carolina Hurricanes defrontam-se, na madrugada desta quarta-feira, a partir da meia-noite (horário de Portugal Continental), em jogo a contar para o quarto duelo entre as duas equipas nos quartos de final dos playoffs do campeonato norte-americano de hóquei no gelo (NHL), uma eliminatória que os anfitriões estão a vencer por 2-1.

Do lado dos New York Rangers, os canadianos S. Blais e B. Goodrow não vão a jogo por lesão. Já nos Carolina Hurricanes será o dinamarquês F. Andersen que não poderá ir a jogo, também por se encontrar lesionado, com o canadiano J. Martinook a estar em dúvida para este embate.