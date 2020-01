New York Rangers-Toronto Leafs: duas formações do meio da tabela

New York Rangers e Toronto Maple Leafs defrontam-se, na madrugada deste sábado (00h00), em jogo a contar para o campeonato norte-americano de hóquei no gelo.



Nos últimos cinco encontros disputados, os NY Rangers perderam três e venceram dois, posicionando-se na 12.ª posição da tabela classificativa, ao passo que os Toronto Maple Leafs venceram quatro, estando, atualmente, na 9.ª posição, com 38 pontos (mais dois que os NY Rangers).



Relativamente ao confronto direto recente, destaque para duas vitórias dos New York Rangers contra três dos Toronto Maple Leafs.

CÓD 439 NY Rangers 3.05 Empate 4.18 Toronto M Leafs 1.92