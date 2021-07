New York Red Bulls-Philadelphia Union: terceiro visita reduto do sétimo no Este da MLS

Encontro entre duas equipas da Conferência Este da MLS, com os sétimos New York Red Bulls a receberem a visita dos terceiros Philadelphia Union, num duelo entre duas formações que entram em campo separadas por 3 pontos (19 contra 16), ainda que os Red Bulls tenham uma partida em atraso.



Com cinco vitórias, quatro empates e três derrotas, os Union entram em campo vindos de um desaire que travou uma sequência de nove encontros seguidos sem perder (com cinco vitórias e quatro empates), ao passo que os novaiorquinos chegam vindos de um triunfo sobre Orlando, isto numa temporada na qual totalizam cinco vitórias, um empate e cinco derrotas.



Relativamente ao confronto direto, os Union levam quatro vitórias seguidas, três delas sem sofrer golos golos. Na mais recente, em maio, venceram por 1-0.

CÓD 154 NY Red Bulls 2.03 Empate 3.19 Philadelphia U. 3.03