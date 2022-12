Newcastle-Bournemouth: duelo dos 'oitavos' da Taça da Liga inglesa

• Foto: Reuters

× Funcionalidade exclusiva para assinantes Record Premium Assine para partilhar E usufrua de todas as vantagens de ser assinante E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Mais de um mês depois de terem visto o campeonato parar por conta do Mundial'2022, Newcastle e Bournemouth voltam à ação esta terça-feira, com a disputa de uma eliminatória da Taça da Liga inglesa que, em teoria, promete muita emoção de princípio a fim.



Em terceiro na tabela da Premier League, o Newcastle chega a este jogo vindo de oito vitórias seguidas e 13 jogos sem perder, isto incluindo dois jogos de preparação que disputou durante o Mundial, onde bateu o Al-Hilal e o Rayo Vallecano. Quanto ao Bournemouth, é 14.º na tabela do campeonato inglês, sendo que antes da paragem conseguiu duas vitórias consecutivas, que permitiram travar uma má sequência de cinco encontros sem ganhar e quatro derrotas seguidas.



Em temros de golos, note-se que o Newcastle foi a primeira equipa a marcar em sete dos tais últimos oito jogos nos quais venceu sempre - em seis deles ao intervalo estava na frente. Por outro lado, em termos absolutos cinco dos últimos jogos do Newcastle tiveram 3 ou mais golos, ao passo que no caso do Bournemouth essa estatística viu-se em quatro dos últimos cinco jogos disputados.



Em relação ao confronto direto, o Newcastle não perdeu nenhum dos últimos seis jogos diante do Bournemouth, tendo marcado sempre pelo menos um golo. Ainda assim, note-se que o Bournemouth marcou sempre ao Newcastle nos últimos oito encontros. Um desses jogos já esta temporada, num empate a um golo em St. James Park, para a Premier League.

Por Record