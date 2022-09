Newcastle-Bournemouth: magpies à procura de melhores dias

CÓD 171 Newcastle 1.43 Empate 4.35 Bournemouth 6.65

Newcastle e Bournemouth encontram-se este sábado em St James' Park, numa partida da 7.ª jornada da Premier League que colocará frente a frente duas equipas com os mesmos 11 pontos, no 11.º e 13.º postos, respetivamente. A diferença entre si reside essencialmente nos golos, já que os magpies têm 7 marcados e 6 sofridos, ao passo que os visitantes têm 5 marcados e 18 (!) sofridos.Sem Allan Saint-Maximin, Emil Krafth, Jonjo Shelvey e Callum Wilson, mas também com Bruno Guimarães em dúvida, o Newcastle procura um regresso às vitórias depois de três encontros seguidos sem triunfar. Quanto ao Bournemouth, sem Joe Rothwell, Junior Stanislas, Ben Pearson e David Brooks, nos últimos três jogos somou todos os resultados possíveis, num período no qual tem como 'score' mais marcante a derrota por 9-0 diante do Liverpool.Olhando ao registo histórico, o Newcastle leva cinco jogos seguidos sem perder diante do Bournemouth, ainda que tenha sofrido sempre pelo menos um golo nos últimos sete encontros. Isso acaba por justificar o facto de os últimos cinco jogos terem tido pelo menos 3 golos e tentos de ambas as equipas.