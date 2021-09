Newcastle Falcons-London Wasps: equipas igualadas na tabela classificativa

Newcastle Falcons e London Wasps defrontam-se, este sábado, pelas 15 horas (horário de Portugal Continental), em jogo a contar para a terceira jornada do campeonato inglês de râguebi, num encontro que colocará frente a frente duas equipas que atualmente estão igualadas na tabela classificativa.

À entrada para esta ronda, os Newcastle Falcons posicionam-se no sétimo lugar, com cinco pontos, fruto de uma vitória e uma derrota, enquanto que os London Wasps encontram-se no sexto posto, com um triunfo até ao momento no campeonato.

Nos últimos cinco jogos disputados, entre todas as competições em que as duas equipas se encontram atualmente inseridas, de notar que os Newcastle Falcons registaram duas vitórias (Worcester Warriors e Bath) e três derrotas (Exeter Chiefs e Harlequins - em duas ocasiões), ao passo que os London Wasps somaram três triunfos (Worcester Warriors, London Irish e Bristol) e dois desaires (Northampton Saints e Leicester Tigers).

Relativamente ao confronto direto recente, destaque para a superioridade dos London Wasps, equipa que venceu três dos últimos cinco duelos até ao momento disputados entre as duas formações, com os Newcastle Falcons a levarem a melhor nos outros dois embates realizados entre os dois conjuntos.