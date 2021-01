Newcastle-Leeds United: visitantes prometem golos

Segue a todo o gás a disputa da Premier League, com mais uma jornada de partidas a meio da semana. Desta feita há um embate entre Newcastle e Leeds United, duas equipas que estão posicionadas na metade inferior da tabela, no 16.º e no 12.º postos, respetivamente.



Em melhor posição, com 23 pontos no 12.º lugar, o Leeds (sem Robin Koch, Gaetano Berardi, Illan Meslier e Adam Forshaw) chega a este jogo vindo de três derrotas consecutivas, sempre sem conseguir marcar qualquer golo. Por outro lado, alargando o registo, a equipa de Marcelo Bielsa foi a primeira a sofrer golo em cinco dos últimos sete duelos que disputou. Há ainda a referir que sete dos últimos nove duelos do Leeds tiveram pelo menos 3 golos. Aliás, golos sofridos pelo Leeds e pelo menos 3 no total do jogo é algo bem provável, já que a equipa de Elland Road é mesmo aquela que mais golos teve no total da Liga. São já 64, 30 marcados e 34 sofridos... em 18 jogos.



Quanto ao Newcastle - que neste jogo não terá Federico Fernández, Paul Dummett e DeAndre Yedlin -, leva dez jogos seguidos sem ganhar e cinco a perder. Não marcou golos nos últimos quatro e sofreu (naturalmente) nos mais recentes cinco. Nesses últimos cinco jogos foi também a primeira equipa a sofrer. Ainda assim, e ao contrário do Leeds, sete dos últimos nove duelos dos magpies tiveram menos do que 3 golos.



Quanto ao confronto direto, este será um reencontro três anos depois entre estas duas equipas, numa época na qual o Newcastle ganhou em Leeds e empatou em casa.

CÓD 183 Newcastle 3.8 Empate 3.78 Leeds United 1.87