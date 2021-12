Newcastle-Manchester United: Cristiano Ronaldo visita adversário de boa memória

CÓD 118 Newcastle 5.55 Empate 4.3 Manchester Utd. 1.43

Em época festiva a Premier League não para e esta segunda-feira, dois dias depois do Natal, há duelo entre Newcastle e Manchester United, numa partida que colocará frente a frente o penúltimo e o 6.º, respetivamente.Com 27 pontos, os red devils entram em campo vindos de seis jogos seguidos sem perder, numa sequência na qual venceram quatro jogos e empataram dois. Sem Paul Pogba, Raphaël Varane e Edinson Cavani, mas também com Anthony Martial e Aaron Wan-Bissaka em dúvida para este jogo, o United procura ampliar o registo positivo, que tem conseguido graças às entradas fortes em jogo: foi a primeira equipa a marcar em cinco dos últimos seis jogos.Quanto ao Newcastle, leva três derrotas consecutivas, com 11 golos sofridos e apenas 1 marcado. Sem Federico Fernández, Paul Dummett, Jamal Lewis, Isaac Hayden e Javier Manquillo neste jogo, os magpies têm apenas 10 pontos em 18 partidas e estão necessitados de pontos para escapar da zona de descida.Em termos de confronto direto, o United leva quatro jogos seguidos a ganhar, ainda que curiosamente leve igualmente cinco consecutivos... a sofrer. Na primeira volta, em setembro, os red devils ganharam em casa por 4-1, num jogo no qual Cristiano Ronaldo marcou dois golos.