Newell's O.Boys-San Lorenzo: duelo entre duas equipas do meio da tabela classificativa

Newell's Old Boys e San Lorenzo defrontam-se, na madrugada desta terça-feira, em jogo a contar para a 18.ª jornada da Superliga - principal escalão argentino de futebol -, num encontro que coloca frente a frente duas equipas que se encontram no meio da tabela.



À entrada para esta jornada, o Newell's Old Boys encontra-se na 12.ª posição, com 26 pontos, fruto de sete triunfos, cinco empates e cinco derrotas até ao momento no campeonato, enquanto que o San Lorenzo é 11.º classificado, com 27 - oito vitórias, trê empates e seis derrotas.



Nos últimos cinco jogos realizados, o Newell's Old Boys registou uma vitória (Independiente), dois empates (Atl. Tucuman e Arsenal Sarandi) e duas derrotas (Argentinos Juniors e River Plate), ao passo que o San Lorenzo somou dois triunfos (Patronato Paraná e River Plate), dois empates (Atl. Tucuman e Estudiantes de La Plata) e uma derrota (Talleres Cordoba).



Relativamente ao confronto direto recente, destaque para um vitória para cada uma das formações, com três empates entre ambos.

CÓD 325 Newell's O.Boys 1.76 Empate 3.06 San Lorenzo 4.14