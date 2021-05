Newell's Old Boys-Atlético GO: argentinos e brasileiros em duelo pela Taça Sul-americana

Newell's Old Boys e Atlético Clube Goianiense defrontam-se, esta terça-feira, em jogo a contar para a sexta jornada do Grupo F da Taça Sul-americana, num encontro que colocará frente a frente duas equipas que se encontram separadas por apenas dois pontos na tabela classificativa.

À entrada para esta ronda, os Newell's Old Boys posicionam-se no terceiro lugar, com sete pontos, fruto de duas vitórias, um empate e duas derrotas, enquanto que o Atlético Clube Goianiense encontra-se no segundo posto, com nove pontos, após somar dois triunfos e três empates até ao momento na competição.

Nos últimos cinco jogos disputados, entre todas as competições em que as duas equipas se encontram atualmente inseridas, de notar que o Newell's Old Boys registou duas vitórias (ambas diante do Palestino), um empate (Sarmiento Junin) e duas derrotas (Libertad Asuncion e Sarmiento Junin), ao passo que o Atlético Clube Goianiense somou dois triunfos (Libertad Asuncion e Grémio Anapolis), dois empates (Palestino e Libertad Asuncion) e uma derrota (Grémio Anapolis).

Relativamente ao confronto direto recente, destaque para o empate a zeros no único duelo até ao momento disputado entre as duas equipas.