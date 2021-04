Newell's Old Boys-Club Libertad: duelo da Grupo F da Taça Sul-Americana

Encontro do Grupo F da Taça Sul-Americana, com os argentinos do Newell's Old Boys a receberem a visita dos paraguaios do Club Libertad, num jogo que colocará frente a frente duas equipas que tiveram jornadas inaugurais de desfecho de distinto.



Os paraguaios venceram por 2-0 diante do Palestino e conseguiram um arranque ganhador, ao passo que os argentinos empataram diante do Atlético Goianiense, naquele que terá sido o teste mais duro que encontrarão nesta competição. Ainda assim, os paraguaios quererão certamente intrometer-se nessa lógica e tentarão também o apuramento.



Sem duelos na sua história para analisar, de referir que estas duas equipas têm neste ano de 2021 feito um percurso de altos e baixos no plano interno. Os argentinos, olhando aos últimos nove jogos que disputaram, venceram somente dois, empataram quatro e perderam três, ao passo que os paraguaios no mesmo período ganharam cinco, perderam dois e empataram outros dois.

CÓD 241 Newell's O.Boys 1.99 Empate 2.89 Club Libertad 3.02