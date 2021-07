Newell's Old Boys-Talleres: jogo disputado no Estádio Marcelo Bielsa

Newell's Old Boys e Talleres defrontam-se, este sábado, em jogo a contar para a primeira jornada do campeonato argentino de futebol, num encontro que será disputado pelas 19h45 (horário de Portugal Continental), no Estádio Marcelo Bielsa, em Rosário.

Nos últimos cinco jogos disputados, entre todas as competições em que as duas equipas estiveram recentemente inseridas, de notar que o Newell's Old Boys registou uma vitória (Palestino), dois empates (Sarmiento Junin e Atlético-GO) e duas derrotas (Libertad Asuncion e Sarmiento Junin), enquanto que o Talleres somou um triunfo (Emelec), um empate (Deportes Tolima) e três desaires (Lanús, Colón Santa Fé e Bragantino).

Relativamente ao confronto direto recente, destaque para a superioridade do Talleres, equipa que venceu três dos últimos cinco duelos até ao momento disputados entre as duas formações, com o Newell's Old Boys a não conseguir nada melhor do que dois empates - ambos com golos (1-1 e 2-2).