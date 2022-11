Nicarágua-El Salvador: salvadorenhos têm vantagem no confronto direto

CÓD 196 Nicarágua 2,85 Empate 3,15 El Salvador 2,15

Sem duelos oficiais pela frente no futuro próximo, Nicarágua e El Salvador encontram-se na quarta-feira numa partida de preparação que servirá para ambos os países analisarem soluções aproveitando da melhor forma o período do Mundial'2022.74.º no ranking FIFA, El Salvador vem de três jogos seguidos sem ganhar, com dois empates e uma derrota no registo recente. Quanto à Nicarágua, surge na 142.ª posição e nos últimos três encontros perdeu sempre.Quanto ao confronto direto, El Salvador leva cinco jogos sem perder e sempre a marcar pelo menos um golo a este oponente. Curiosamente, em nenhum desses jogos o marcador final teve 3 ou mais golos.