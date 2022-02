Nice-Marselha: duelo de equipas em bom momento na Taça de França

• Foto: Reuters

Em jogo dos quartos-de-final da Taça de França, Nice e Marselha encontram-se esta quarta-feira no Allianz Riviera, numa partida que colocará frente a frente duas formações que ocupam lugares cimeiros na Ligue 1. Melhor está o Marselha, no 2.º posto com 43 pontos, uma posição acima do Nice, com 42.



Uma ultrapassagem que, refira-se, se deu na ronda passada, quando o Nice perdeu diante do Clermont e o Marselha ganhou ao Angers. Será hora de cada uma das equipas fazer valer as suas forças, sendo que no caso do Marselha há dados a ter em conta, especialmente no aspeto defensivo, já que os marselheses levam três partidas seguidas a sofrer golo. Falando em golos, note-se que o Marselha foi a primeira equipa a faturar em cinco dos últimos sete encontros disputados.



Em relação ao confronto direto, o Marselha leva quatro partidas seguidas a sofrer golo diante do Nice, ainda que curiosamente nesses quatro encontros tenha vencido dois, empatado um e perdido outro. No mais recente, disputado em outubro, o marcador ficou em 1-1.

Por Record