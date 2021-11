Nice-Metz: duelo de extremos na Ligue 1

CÓD 194 Nice 1.4 Empate 4.45 Metz 6.72

Duelo de extremos na Ligue 1, com o segundo colocado Nice a receber a visita do último Metz, numa partida da 15.ª jornada na qual estarão efetivamente duas formações que vivem em pólos e momentos bem distintos.Com 26 pontos, o Nice tem 8 vitórias, 3 empates e 3 derrotas, numa caminhada com 25 golos marcados e 11 sofridos. Ainda assim, apesar de ser a melhor defesa do campeonato, o Nice leva já sete encontros seguidos a sofrer, sendo que em cinco dos últimos jogos foi mesmo a primeira formação a encaixar.Quanto ao Metz, tem apenas 9 pontos em 14 jogos, com 1 vitória, 6 empates e 7 derrotas, com um registo de golos de 16 golos marcados e 30 sofridos. A turma visitante leva seis encontros seguidos sem ganhar, sendo que há uma boa probabilidade de ter alguns golos: em sete dos últimos nove jogos do Metz houve pelo menos 3 no total, sendo que em seis dos últimos oito ambas as equipas marcaram.Quanto ao confronto direto, a tendência de golos mantém-se. Os últimos cinco jogos tiveram golos de ambas as equipas, sendo que apenas um deles não teve 3 ou mais. Curiosamente a exceção foi na época passada, com um empate a um em casa do Metz.