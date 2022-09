Nice-Monaco: empatados na tabela da Ligue 1

CÓD 202 Nice 2.7 Empate 3.4 Mónaco 2.4

Empatados na tabela da Ligue 1, com 5 pontos em cinco jogos, Nice e Monaco encontram-se este domingo no Allianz Riviera, numa partida na qual as duas equipas procurarão somar triunfos que permitam escapar de um início que não foi, de todo, positivo.Em melhor posição na tabela por conta da diferença de golos, o Nice vem curiosamente a sua única vitória até ao momento, conseguida de forma surpreendente na visita ao reduto do Lille. Ainda assim, o Nice tem algumas dores de cabeça à espreita, já que para lá do suspenso Mario Lemina, poderá ficar sem Hicham Boudaoui, Sofiane Diop, Gaëtan Laborde, Mads Bech Sørensen, Joe Bryan, Morgan Schneiderlin e Lucas Da Cunha - todos em dúvida.Quanto ao Monaco, apesar de só ter uma vitória esta época, leva sete jogos seguidos sem perder no campeonato (contando duelos da época passada). Em termos individuais, Guillermo Maripán está suspenso, ao passo que Kevin Volland e Myron Boadu surgem em dúvida.Em termos de confronto direto, o Monaco leva cinco jogos sem perder diante do Nice e sete a marcar sempre pelo menos um golo (e sempre em primeiro lugar). Desses sete jogos, apenas dois não tiveram tentos de ambas as equipas e um total de 3 ou mais. Uma das exceções foi na época passada, com o triunfo por 1-0 do Monaco em casa na segunda volta - depois do 2-2 da primeira.