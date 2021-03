Nice-Monaco: jogo dos 16 'avos' da Taça de França

Nice e Monaco defrontam-se, esta segunda-feira, em jogo a contar para os 16 avos-de-final da Taça de França, num encontro que colocará frente a frente duas equipas com resultados algo distintos nas últimas partidas realizadas.

Nos últimos cinco jogos disputados, entre todas as competições em que as duas equipas se encontram atualmente inseridas, de notar que o Nice, que conta com o ex-Benfica Jean-Clair Todibo, registou duas vitórias (Rennes e Nimes) e três derrotas (Paris Saint-Germain, Marselha e Metz), ao passo que o Monaco somou três triunfos (Grenoble, Paris Saint-Germain e Brest), um empate (Lorient) e uma derrota (Estrasburgo).

Relativamente ao confronto direto recente, destaque para a superioridade do Monaco, equipa que venceu três dos últimos cinco duelos disputados entre as duas formações, com o Nice a levar a melhor em apenas uma das duas restantes ocasiões.