Nice-Nantes: duelo de equipas em bom momento

CÓD 156 Nice 1.82 Empate 3.42 Nantes 4.04

No arranque da 21.ª jornada da Ligue 1, Nice e Nantes encontram-se esta sexta-feira num encontro que colocará frente a frente o 2.º e o 9.º colocados da prova, respetivamente.Com 36 pontos, o Nice é o primeiro no campeonato 'fora' Paris SG, chegando a este encontro vindo de quatro vitórias seguidas, uma delas para a Taça de França. Em termos estatísticos, de notar o registo de golos, que foi de 3 ou superior em quatro dos últimos cinco duelos.Quanto ao Nantes, tem 29 pontos e está numa fase bastante positiva também, já que leva seis jogos seguidos sem perder e quatro sem sofrer. Um registo defensivo que acaba por contribuir para a tendência de golos inferior a 3 em sete dos últimos oito jogos disputados.Em termos de confronto direto, o Nice leva três vitórias seguidas, sendo que em cinco dos últimos sete encontros foi a primeira equipa a marcar. Falando ainda em golos, note-se que houve golos de ambas as equipas em oito dos últimos dez jogos entre as duas equipas. Curiosamente uma das exceções foi na primeira volta, com a vitória do Nice em Nantes por 2-0.