Nice-Nantes: Rony Lopes em ação

Equipa onde atua o português Rony Lopes, o Nice recebe este sábado a visita do Nantes, numa partida da sexta jornada da Ligue 1 que colocará frente a frente o 10.º e o 15.º colocados da tabela, respetivamente.



Com 7 pontos, fruto de duas vitórias, um empate e duas derrotas, o Nice chega a este jogo na sua pior fase da temporada, já que não venceu nenhum dos últimos três duelos, um registo similar ao Nantes, que também não triunfou em nenhum desses últimos três jogos.



No que a estatísticas diz respeito, de notar que o Nantes sofreu golos nos últimos quatro encontros - só não sofreu na ronda inaugural - ao passo que no lado do Nice há a destacar o facto de sete dos seus últimos nove duelos terem tido pelo menos um total de três golos.



Quanto ao confronto direto, o Nice sofre diante do Nantes há nove partidas, sendo que em seis dos últimos sete encontros houve golos de ambas as equipas. Na época passada, curiosamente, registou-se um dos raros jogos com apenas golos de uma das equipas, na vitória por 1-0 do Nantes diante deste Nice.



Um resultado que, refira-se, foi uma exceção à regra, pois o Nice tem um registo bem positivo com o Nantes: apenas perdeu uma vez na última dúzia de jogos disputados.

CÓD 151 Nice 2.39 Empate 3.11 Nantes 2.9