Nice-Rennes: baixas de parte a parte podem mudar o rumo do jogo

O Nice recebe, esta sexta-feira, o Rennes em jogo a contar para a 21.ª jornada da Ligue1 (campeonato francês de futebol), num encontro com muitos jogadores em dúvida de parte a parte.



À entrada para esta jornada, o Nice conta com o defesa Youcef Atal de fora, por conta de uma lesão no joelho, enquanto que o Rennes não poderá contar com o contributo do médio Jonas Martin (lesão) e e do defesa Hamari Traore (acumulação de amarelos). Ainda questionáveis para o encontro estão Riza Durmisi, Gautier Lloris e Arnaud Lusamba por parte da formação anfitriã, ao passo que o Rennes poderá não contar também com Benjamin Bourigeaud, Clement Grenier, Metehan Guclu e Jakob Johansson, jogadores a recuperar de lesão.



No que toca à classificação de ambas as equipas, de notar que o Nice posiciona-se, atualmente, na 3.ª posição do campeonato, com 36 pontos, enquanto que o Nice é 11.º classificado, com 28 pontos.



Nos últimos cinco jogos realizados, o Nice registou quatro triunfos (Angers, Lyon, Bordéus e Nimes) e uma derrota (Marselha), ao passo que o Nice somou duas vitórias (Metz e Toulouse), dois empates (Brest e Angers) e um desaire (St. Etiénne).



Relativamente ao confronto direto recente, destaque para dois triunfos do Nice contra nenhum do Rennes, tendo-se registado ainda três empates nos últimos cinco duelos entre ambos.