Nick Kyrgios-Marcos Giron: australiano volta aos jogos em singulares

• Foto: Reuters

× Funcionalidade exclusiva para assinantes Record Premium Assine para partilhar E usufrua de todas as vantagens de ser assinante E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

De olho no US Open, Nick Kyrgios arranca esta terça-feira a sua aventura no ATP de Washington, com um embate diante do norte-americano Marcos Giron, num duelo que colocará frente a frente o 63.º e o 53.º da hierarquia mundial do ténis masculino.



Kyrgios volta a jogar num torneio de singulares três semanas depois de ter brilhado em Wimbledon, ao chegar à final, onde perdeu diante de Novak Djokovic. Uma caminhada incrível do polémico australiano, que ainda assim não serviu para ascender no ranking, precisamente porque os pontos não contaram. Note-se que Kyrgios disputou o torneio de pares em Atlanta, tendo vencido ao lado de Kokkinakis. Já Giron atuou em pares já neste torneio de Washington, tendo ficado logo pelo caminho na primeira partida. Quanto a Marcos Giron, em termos individuais disputou o torneio de Atlanta na semana passada, mas acabou também por ficar logo pelo caminho na primeira partida.



Olhando ao registo de temporada, Nick Kyrgios venceu 21 jogos e perdeu 7, passo que Marcos Giron ganhou 12 e perdeu 22. Em piso duro, no qual será disputado este torneio, Kyrgios tem 7-3 e Giron conta até agora com 3-8.

Por Record