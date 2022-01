Nigéria-Egito: equipa de Carlos Queiroz em ação na CAN

• Foto: Reuters

Duelo de históricos e candidatos crónicos ao título na CAN, com um embate entre Nigéria e Egito, do Grupo D, a disputar no Stade Roumdé Adjia, em Garoua. Comandado por Carlos Queiroz, o Egito tem no seu elenco um dos jogadores em melhor momento a nível mundial (Mo Salah), algo que poderá dar vantagem teórica aos faraós.



Olhando ao ranking FIFA, este duelo não podia ser mais equilibrado, já que as duas equipas estão lado a lado na tabela, com os nigerianos a serem 36.ºs e os egípcios 37.ºos.



Na CAN, o Egito leva 16 jogos seguidos sem perder na fase de grupos da CAN, tendo a sua última derrota nesta fase sido já em 2004. No total, em 16 jogos, o Egito venceu 12 jogos e empatou 4. Equipa mais vitoriosa da história na prova, com 8 títulos, o Egito vem de dois desaires na Arab Cup.



Quanto à Nigéria, vai jogar a sua 19.ª CAN, tendo chegado pelo menos às meias-finais em 14 dos últimos 16 torneios. Em três deles acabou como campeã. A turma nigeriana não joga desde novembro, mês no qual ampliou para três o número de jogos seguidos sem perder.



Este será o 9.º encontro entre estas duas equipas na CAN, havendo vantagem nigeriana com três vitórias contra duas egípcias. Ainda assim, note-se que o último duelo direto sorriu aos egípcios: 3-1 em 2010.

Por Record